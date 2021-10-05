مفرح الشمري



تستعد إذاعة الكويت لإنتاج برنامج وثائقي خاص يتناول السيرة الذاتية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وذلك لحلول الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد والتي تصادف 8 الجاري من إعــداد حنــان بهبهاني وتقديــم الإعلامي يوسف جوهر ومن تنفيذ شيرين بهبهاني ومن اخراج يوسف بودريد.



البرنامج يسلط الضوء على اهم انجازات سموه خلال توليه منصب ولاية العهد، كما يتضمن العديد من كلمات التهنئة من شخصيات عاصرت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والتي اشادت بشخصيته القوية وانجازاته المميزة خلال عام من توليه ولاية العهد.



البرنامج تم تنفيذه بإشراف عام وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون قطاع الاذاعة بالتكليف سعد الفندي الذي يحرص دائما على متابعة كل ما يبث عبر اثير اذاعة الكويت، خصوصا البرامج الاذاعية الخاصة التي تنتجها الاذاعة التي تحرص دائما على التواجد في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب أهل الكويت ومن يقيم على أرضها المعطاء.