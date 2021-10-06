الخليفة: نشكر كل من شاركونا أفكارهم لإنجاز معرض يحمل طابع الاكتشاف والمعرفة والتبصر

باقة كبيرة من الصور والوثائق والفيديوهات تأخذ الزائر في رحلة مميزة بحياة قائد الإنسانية

المعرض يتضمن رحلة غنية تقود الزوار إلى عدد من أهم المحطات البارزة للراحل الكبير



المعرض يستمر حتى نهاية 2021 ليتمكن أكبر عدد من الزوار من التجول عبر الزمن في حياة الراحل



ثامر السليم



إحياءً للذكرى الأولى لرحيل المغفور له قائد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتكريما لأعماله وبعض عطاءاته ومساهماته البارزة خلال سنوات حياته، افتتحت شركة الحمراء العقارية مؤخرا معرضا خاصا في مركز الحمراء للتسوق.



ويسلط هذا المعرض الضوء على حياة الأمير الراحل من خلال رحلة غنية تقود الزوار إلى بعض من أهم المحطات البارزة في حياته، ودوره الإيجابي والمساهم كقائد للإنسانية، وكذلك بعض ما حققه بصفته «عميد الديبلوماسية»، كما يقدم المعرض باقة كبيرة من الصور والوثائق والفيديوهات التي ستأخذ الزائر عبر رحلة ومميزة في حياة الأمير الراحل.



وجرت تسمية المعرض بالتعاون مع المصمم والمعماري والفنان ومؤسس استديو Manmade م.جاسم النشمي، حيث تم اختيار فكرة واسم المعرض «تبصر»، مستلهمين كلمات خالدة من أحد خطابات الأمير الراحل والتي حمد الله فيها على نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والعيش الكريم الذي من الله بها على الكويت.



وانطلقت فكرة المعرض من قبل شركة الحمراء العقارية منذ سنة تقريبا ليكون استذكارا للأمير الراحل بعد وفاته، ونفذت الفكرة مع النشمي حيث استلهم ما جاء في آخر خطابات الأمير الراحل التي بدأها بكلمة «تبصر»، داعيا في خطابه أجيال الكويت القادمة إلى مراقبة ما يجري في العالم اليوم، وإلى التبصر فيما سيأتي بعين الحكمة والتأمل والعمل لتكون هذه الكلمات نصائح حكيمة وغنية سبق وتناولها في خطابات عديدة سابقة.



ويأتي هذا المعرض تسجيلا واستذكارا لمسيرة حياة الأمير الراحل ابتداء من طفولته في عام 1929 حتى وفاته عام 2020، رحمه الله، وما قام به خلال تلك السنوات الطويلة من خير ودعم وبناء لبلده الكويت وما تركه من إرث تفخر به الكويت وأجيالها القادمة، وتم اختيار اللونين الأبيض والذهبي اللذين يرمزان إلى النقاء والولاء والملكية والقيادة.



وعلّق رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء العقارية الشيخ فيصل أحمد الخليفة خلال افتتاح المعرض قائلا: إنها لحظة عرفان وتكريم من شركة الحمراء العقارية لنضيء بكل فخر خطى الخير التي سار عليها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمة الله عليه، والذي مهد الطريق للمستقبل الذي تفخر به جميع الأجيال.

ويأتي هذا المعرض ليذكرنا بذلك الأثر الكبير والعميق الذي خلفه الأمير الراحل على العالم من حولنا، وكيف ساهمت طموحاته في النهوض بالكويت وتحقيق التنمية والنجاح في العديد من القطاعات.



وأضاف أن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان صاحب رؤية ثاقبة ورمزا للكرم والعطاء والدعم، حيث لعب دورا جوهريا وفاعلا في مجالات عديدة منها حق المرأة في التصويت ورسم سياسة الكويت الخارجية، وسعيه الحثيث لتعزيز الوحدة العربية وكذلك تقديم كل الدعم الممكن والمؤثر للمنظمات والأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم.



وزاد: بالنيابة عن كل فرد في أسرة شركة الحمراء العقارية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاز هذا المعرض، أولئك الذين بذلوا أقصى الجهود والطاقات والخبرات وشاركونا رؤيتهم وأفكارهم واقتراحاتهم لخلق معرض يحمل طابع الاكتشاف والمعرفة والتبصر ليكون هذا الحديث لائقا بالإرث الكبير والمآثر العظيمة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.



وأشاد الخليفة بالجهود والتعاون الكبيرين لكل من الديوان الأميري في الكويت، شركة نفط الكويت، ووزارة الخارجية، جريدة «الجريدة»، جريدة «القبس»، جريدة «الأنباء»، جريدة «الراي»، و«كونا».



ولكي يكون المعرض في أفضل تصميم وفكرة، قامت شركة الحمراء بالاستفادة من المواهب الوطنية المبدعة في إعداده، ومنهم أمينة المعرض الباحثة المستقلة والمتخصصة في التعليم القائم على المتاحف م.مها العيسى، وكذلك أستاذ قسم التاريخ في كلية الآداب من جامعة الكويت د.عبدالله النجدي.



هذا، ويستمر المعرض حتى نهاية 2021 بحيث يمكن لأكبر عدد من الزوار والضيوف أن يتجولوا عبر الزمن ليطلعوا على أحداث بارزة من محطات الماضي ومن الذكريات، وأن يتصفحوا ويطلعوا على مجموعة مختارة من الكتب التي يسرد بها عن الأمير الراحل عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع والمفكرين مثل د.عبدالله الغنيم، عبدالله بشارة، عبدالله عباس بوير، و«كونا».