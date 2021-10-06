بيروت ـ أحمد عز الدين



تقدمت كتل «اللقاء الديموقراطي» و«التنمية والتحرير» و«المستقبل» ومستقلون باقتراح قانون لتخفيض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية من 21 إلى 18 سنة، وتمنوا إقرار هذا الاقتراح لأنه يسمح للشباب بالمشاركة في اختيار ممثليهم ولا يشكل أي هواجس طائفية. وجاء تقديم الاقتراح في مؤتمر صحافي للنواب بلال عبدالله وفيصل الصايغ (لقاء ديموقراطي) رولا الطبش وسامي فتفت (المستقبل) قاسم هاشم (تنميه وتحرير) والنائبان المستقلين جهاد الصمد وأسامة سعد، وتلا الاقتراح النائب الاشتراكي بلال عبدالله صاحب مبادرة الاقتراح، حيث أكد أنه يتطلب تعديلا بسيطا للدستور يسمح لشريحة من الشباب بالتعبير عن رأيها ولا يؤثر على موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن التأخير في تقديمه يعود إلى غياب الحكومة، حيث إن التعديل الدستوري يتطلب وجود حكومة.