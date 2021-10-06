أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكاما مشددة قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 5 سوريين بعد إدانتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني.



وأفادت حيثيات الحكم الذي صدر عن هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، بأنه «أقدم على الأراضي اللبنانية كل من: الخضر خالد صطوف، عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف على الانتماء إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي المسلح بأسلحة حربية غير مرخصة والقتال ضد الجيش السوري في سورية وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال 2014، وعلى قتل جنود الجيش اللبناني عمدا وعلى محاولة قتلهم عمدا أثناء قيامهم بالوظيفة، وعلى خطف جنود الجيش اللبناني وعلى سرقة أسلحة حربية وأعتدة أميرية من مراكز الجيش وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.



وقضت المحكمة العسكرية أيضا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق الخضر خالد صطوف وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية، كما قضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا على كل من: زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، عبيدة محمد صطوف وعدنان محمد الزراعي».