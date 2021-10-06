أحمد الفضلي



وجه الفنان الشعبي القدير سليمان القصار رسالة إلى الجهات المسؤولة عن اصدار القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مفادها أننا نستطيع اقامة حفلات الأعراس وفقا للاشتراطات الصحية التي يقرها مجلس الوزراء.



وأضاف القصار في تصريح لـ «الأنباء»، أن أبناء الشعب والمقيمين على هذه الأرض الطيبة قادرون على اقامة مختلف الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وتطبيق الاشتراطات الصحية بالشكل الصحيح، موضحا أن عودة الأعراس ستعود بالفرحة من جديد لعامة الناس ممن توقفوا عن إقامة الأفراح طوال الفترة الماضية التي امتدت الى أكثر من عام ونصف العام.



وتمنى القصار من الجهات المعنية بإصدار القرارات أو رفع التوصيات الخاصة بإصدار القرارات مراجعة قرار منع اقامة الأعراس وإصدار قرار يقضي بعودة الأعراس من جديد، والتباعد سيكون موجودا في حفلات الأعراس حال صدور قرار بالسماح بها.