مفرح الشمري



بعد أن أمضى في رحلة علاجه بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أسبوعين، يعود اليوم الوكيل المساعد للتلفزيون الأسبق فوزي التميمي إلى البلاد وذلك استجابة لنصائح الفريق الطبي ببوسطن لأن العلاج الذي يأخذه هو نفس العلاج الذي يأخذه في الكويت، والذي يعتمد على كورسات جلسات كيماوية بواقع جلسة كل 3 أسابيع بالإضافة الى حبوب تؤخذ يوميا على فترتين صباحية ومسائية.



وشكر «بويوسف» فوزي التميمي كل من وقف معه وسانده ودعا له بالشفاء في رحلة علاجه، متمنيا للجميع الصحة والعافية وألا يريهم مكروها بعزيز.



«الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للوكيل المساعد للتلفزيون الأسبق فوزي التميمي.. والحمد لله على سلامة العودة للبلاد يا بويوسف.