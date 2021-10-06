التعامل الراقي مع الجمهور الكريم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة

الالتزام بالضبط والربط العسكري وبذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن والمواطنين

المؤسسة الأمنية تسعى دائماً إلى تطوير مستوى أبنائها وصقلهم بأحدث العلوم والنظم الأمنية

محمد الجلاهمة



شهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي، أداء القسم لـ26 ضابطا تخرجوا في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الدفعة الـ46.



وهنأ العلي أبناءه الخريجين الجدد، مؤكدا عليهم مسؤولية تطبيق القانون، وكافة العلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم إلى واقع عملي.



وطالب الضباط الجدد بأن يكونوا مثالا يحتذى وانعكاسا حقيقيا لصورة رجل الأمن المثالي والتعامل الراقي مع الجميع والحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية.



وشدد وزير الداخلية على الالتزام بالقسم وأن يضعوا أمن وطنهم أمانة في أعناقهم وأن يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل أداء واجبهم وخدمة الوطن والمواطنين.



وتلا قرار التعيين والقسم مدير كلية الشرطة بالوكالة العقيد فيصل عبدالنبي حجي.



حضر أداء القسم مساعد المدير العام لشؤون الأكاديمية العميد علي الوهيب، ومساعد المدير العام لشؤون الخدمات العميد محمد الرومي - مساعد المدير العام لشؤون الشرطة النسائية.