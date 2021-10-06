مبارك التنيب



في واقعتين منفصلتين تشيان بوجود استهداف للدراجات الهوائية في منطقة حولي، أبلغ وافد من الجنسية المصرية وشخص مقيم بصورة غير قانونية عن تعرض دراجتين هوائيتين يمتلكانهما إلى السرقة من قبل مجهولين.



ووفق مصدر أمني، فإن الوافد المصري تقدم إلى مخفر ميدان حولي ببلاغ عن سرقة دراجته الهوائية بعد كسر القفل الذي كان موجودا عليها من قبل شخص مجهول كان يقود مركبة فضية اللون، موضحا أن سرقة الدراجة تمت في منطقة حولي.



وأضاف المصدر: أفادت النيابة العامة بتقييد القضية تحت مسمى «سرقة عن طريق تحطيم حرز»، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية، لتتم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص.



أما القضية الثانية فقال عنها المصدر إن مقيما بصورة غير قانونية تقدم أيضا ببلاغ إلى مخفر ميدان حولي بسرقة دراجة هوائية من أمام شقته الكائنة في منطقة حولي.



وأضاف أن المبلغ أفاد في بلاغه بأن الدراجة كانت مربوطة بسلسلة حديدية تم كسرها من قبل السارق، وأنه شاهد الدراجة معروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا الشأن، وعند الاتصال على رقم الهاتف الموجود في الإعلان لم يتم الرد عليه.



وتم تسجيل قضية تحت عنوان «سرقة عن طريق الكسر»، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.