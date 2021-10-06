محمد الجلاهمة



كشفت تحريات المباحث عن براءة وافد من تهمتي سرقة والاعتداء على مواطنة، فيما اعترف بتهمة السب والقذف. وفق ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن المواطنة كانت قد تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية تتهم فيه وافدا من جنسية عربية (20 عاما) بالاعتداء عليها بالسب والضرب وكذلك سرقة أجهزة إلكترونية تتمثل في هاتفها المحمول و«لاب توب» في منطقة حولي، ليتم تسجيل قضية جنح تحت عنوان «اعتداء بالضرب والسب والسرقة».



وأضاف المصدر أنه بعد البحث والتحري تم استدعاء المتهم إلى المباحث، حيث تعرفت عليه الشاكية في طابور عرض، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكابه واقعة السب والقذف وأنكر تهمة الاعتداء على الشاكية بالضرب وسرقة اللاب توب والهاتف.



وتابع المصدر: بإجراء المزيد من التحريات اتضح وجود معرفة سابقة بين أطراف الواقعة وحصلت مشادة كلامية بينهما، وتبين قيام المشكو بحقه بسب وقذف الشاكية، فيما لم تسفر التحريات عن قيامه بسرقة اللاب توب والهاتف وأيضا نزع ملابس الشاكية دون رضاها من عدمه.