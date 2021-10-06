حقق فيلم جيمس بوند الجديد «نو تايم تو داي» أفضل انطلاقة في تاريخ هذه السلسلة في الصالات البريطانية، إذ حقق إيرادات بلغت 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) خلال نهاية الأسبوع الماضي، على ما أعلنت شركة «يونيفرسال بيكتشرز».



وسرعان ما تصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر في الصالات الإنجليزية بعد بدء عرضه في الصالات البريطانية والإيرلندية الخميس.

واحتل إطلاق «نو تايم تو داي»، وهو آخر عمل من هذه السلسلة يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، المرتبة السادسة على قائمة الأفلام التي سجلت أفضل انطلاقة في شباك التذاكر في تاريخ السينما في بريطانيا.

ويعرض هذا الفيلم، الذي يضم بين أبطاله أيضا رامي مالك ولاشانا لينش وأنا دي أرماس، حاليا في 54 بلدا (ليس من ضمنها الولايات المتحدة).

وهو حقق إيرادات إجمالية في العالم بلغت 121 مليون دولار، وفق «يونيفرسال»، ما يجعله أول عمل هوليوودي يتخطى عتبة مائة مليون دولار خلال إطلاقه في الصالات، من دون احتساب الصين من بين أسواق الانطلاق.