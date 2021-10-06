أرسلت روسيا أمس الثلاثاء ممثلة ومخرجا إلى الفضاء لتصوير أول فيلم روائي طويل في مدار الأرض في التاريخ وتسجيل نقاط رمزية في المنافسة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الانتكاسات في هذا القطاع.



وانطلق صاروخ «سويوز» الذي ينقل الممثلة يوليا بيريسيلد (37 عاما) والمخرج كليم تشيبينكو (38 عاما) إضافة إلى رائد الفضاء المخضرم أنتون شكابليروف، عند الساعة 08.55 ت غ من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان.



وسيكون أمام الفريق 12 يوما لإنجاز الفيلم الذي يحمل عنوانا موقتا هو «التحدي» وتدور قصته حول طبيبة جراحة مكلفة إنقاذ رائد فضاء.



وفي جو من التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، ترتدي هذه المغامرة السينمائية شكل السباق الجديد بين البلدين، بعد 60 عاما على إرسال موسكو أول رجل إلى الفضاء هو يوري غاغارين.



ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أميركي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يعرف حتى الساعة جدوله الزمني.



وقد أعلنت شركة «بلو أوريجين» التي أسسها بيزوس، الاثنين أن الممثل وليام شاتنر الذي جسد دور الكابتن كيرك في مسلسل «ستار تريك» سيخرج إلى الفضاء الأسبوع المقبل.