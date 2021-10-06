تلقى الباحث المستشار د.نايف جزاع بن ضاوي المطيري المباركة والتهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس كلية الحقوق، وعنوان رسالته «الحماية الدستورية والقضائية للحق في الجنسية في القانون الكويتي» ـ دراسة مقارنة.

وقد استطاع المطيري اجتياز الاختبارات ومناقشة الرسالة بكل اقتدار وأجاب عن جميع استفسارات اللجنة وأسئلتهم التي تناولت جميع جوانب المتعلقة بموضوع الدراسة ليستحق درجة الدكتوراه بامتياز.



وأكد د.المطيري حرصه على بذل الجهد واستمرار العمل لما فيه صالح الكويت وتقديم كل ما من شأنه ترسيخ القانون وحماية الدستور في بلادنا الغالية.