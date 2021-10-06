هنأ أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب وقياديي ومسؤولي الوزارة بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس بنجاح.



وقال الحضرم في تصريح صحافي: إن نجاح «التربية» في عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام مع تطبيق الاشتراطات الصحية أمر يحسب للوزارة وقيادييها وجميع منتسبيها، مؤكدا أن القياديين نجحوا في العبور إلى بر الأمان بالعودة الآمنة الى المدارس، ووضعوا بصماتهم وظهرت قدرتهم على تنفيذ الخطط والإجراءات المتبعة من «الصحة» للحد من انتشار فيروس «كورونا» بالمدارس.



وأضاف أنه يجب على أولياء الأمور والطلبة التعاون واتباع جميع تعليمات السلطات الصحية حفاظا على صحة أبنائهم الطلبة، الذين هم عماد المستقبل وآمال الكويت في النهوض بها، مشددا على ضرورة تطبيق الاشتراطات بلبس الكمام في الفصول والمدارس، وتلقي التطعيمات ضد «كورونا» للقضاء على الوباء.



وأكد على ضرورة تسكين الوظائف الشاغرة والمناصب القيادية والإشرافية مع بداية العام الدراسي، والاستعانة بالإداريين الذين يواصلون العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والقطاع الإداري في «التربية»، وهنأ جميع المعلمين والمعلمات بمناسبة عيد المعلم، الذي نحرص على إحيائه كل عام، وتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمعلمين، الذين أفنوا أرواحهم في سبيل تربية أبنائنا وتأهيلهم ليكونوا عماد الوطن ومستقبله.