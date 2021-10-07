الدوام الرسمي بالمركز يبدأ من 3 عصراً حتى 11 مساءً واستقبال أول موعد في تمام الرابعة

الكندري: إجراء المسحة في المركز يستغرق 10 دقائق فقط.. والنتيجة خلال 48 ساعة



عبدالكريم العبدالله



أعلنت المشرفة العامة لمركز جسر جابر لمسحات «PCR» دلال العجمي عن تحويل المركز من إعطاء التطعيمات إلى «المسحات» بناء على قرار من وزارة الصحة لتسهيل عمل «PCR» للطلبة من الفئة العمرية 12 حتى 18 عاما من غير المحصنين، وذلك عن طريق تسجيل موعد على موقع «الصحة»، مؤكدة أن المركز يعتبر مساندا لـ 12 مركزا موزعة على محافظات الكويت.



وقالت العجمي في تصريح خلال جولة خاصة لـ «الأنباء» داخل المركز انه يتم استقبال 500 موعد في اليوم عبر خدمة «السيارات»، ويسع لنحو 100 سيارة في وقت واحد، لافتة الى أن الدوام الرسمي بالمركز يبدأ من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساء، ويتم استقبال أول موعد في تمام الساعة 4 مساء، وآخر موعد الساعة 9 مساء، ويتم بعدها حصر المسحات وإرسالها الى المختبر، وبعد صدور قرار بعدم إجراء مسحة للطلبة ممن تلقوا جرعة واحدة فالمركز يستقبل غير المحصنين فقط.



وناشدت أولياء الأمور بضرورة التعاون والالتزام بموقع عمل المسحات حسب الرسالة المرسلة لهم من وزارة الصحة وأيضا يجب الالتزام بالوقت والتاريخ المحدد بالرسالة.



بدوره، قال مساعد المشرف العام لمركز جسر جابر لمسحات «PCR» د.علي الكندري ان عملية إجراء المسحة تتم عبر وصول السيارات التي تحمل الطلبة إلى نقطة الدخول، ويتم التأكد من البيانات والموعد ومن ثم توجيههم إلى نقطة التوزيع.



وذكر الكندري في تصريح لـ «الأنباء» انه بعد توجيه السيارة إلى نقطة التوزيع يتم توجيه الطلبة إلى الموقع المخصص، وعند الوصول يتم أخذ المسحة ومن ثم التوجه إلى نقطة الخروج، لافتا إلى ان عملية إجراء المسحة في المركز لا تستغرق 10 دقائق من الدخول حتى الخروج، والنتيجة تظهر خلال 48 ساعة.