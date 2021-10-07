حنان عبدالمعبود



واصلت وزارة الصحة عملية التحصين وتقديم تطعيم الإنفلوانزا الموسمية بالتوازي مع تقديم الجرعة المنشطة الثالثة للتطعيم ضد «كورونا» للفئات المستهدفة وهم كبار السن والمرضى الذين يعانون من الأمراض المناعية المختلفة والعاملين في الوزارة، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته الخطيرة.



وفي هذا الصدد، أكد استشاري طب الأطفال بمستشفى جابر د.خالد كلندر عدم وجود تعارض بين اللقاحين، حيث يتم إعطاء لقاح في كل ذراع، لذلك لا يوجد اي مخاطر من إعطاء التطعيمين في الوقت نفسه.

وقال كلندر في تصريح له: إن الجرعة التنشيطية الثالثة انطلقت بالتزامن مع تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث لوحظ انخفاض فاعلية الجرعات السابقة مع الوقت ومع وجود المتحور «دلتا»، مشيرا إلى أن هناك حاجة لجرعة ثالثة لمن مر على تطعيمهم 6 أشهر، بهدف رفع المناعة، لافتا إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود مناعة من التطعيمات السابقة وإنما فقط لرفع المناعة لدرجة أعلى، خاصة لفئات الاختطار سابقة الذكر.

وذكر أن التوصيات الأولية قبل استكمال الدراسات كانت تفضل وجود فاصل زمني بين تطعيمات «كورنا» والانفلونزا الموسمية، لكن التوصيات الحديثة وبعد استكمال الدراسات أكدت عدم الحاجة الى فاصل زمني بين التطعيمين.