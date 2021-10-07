نظّم العاملون بوحدة الطب النووي في مستشفى العدان احتفالا بالأسبوع العالمي للطب النووي والتصوير الجزيئي الذي يعقد في أكتوبر كل عام، ويساهم في التعريف وتقديم الدعم للعاملين تعزيزا لدورهم المهني ويتيح الفرصة لمشاركة الأطباء والاختصاصين والممرضين وغيرهم ممن لديهم اهتمام بالطب النووي والتصوير الجزيئي لاكتساب مزيد من الخبرات.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة وحدة الطب النووي بمستشفى العدان د.ايمان الشمري: تم إجراء أكثر من 3700 فحص طبي نووي خلال جائحة كورونا، مبينة وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الفحوصات خلال السنوات الـ 5 الماضية، فضلا عن استخدام أحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضى.

وأضافت الشمري: تم فحص أكثر من 800 حالة بالفحص البوزيتروني الدقيق، لافتة إلى وجود طاقم طبي متميز في الوحدة، يتمتع بأحدث الخبرات الطبية عالميا، كما أن قائمة الانتظار 48 ساعة كحد أقصى لجميع فحوصات الطب النووي.



من جانبها، لفتت رئيس اختصاصيي وفنيي الطب النووي عائشة القطان إلى أن الوحدة تحظى بتغييرات ملموسة وتحديث مستمر، منذ انضمامها لوزارة الصحة في 2015، حيث تستوعب حاليا 5 من أحدث أجهزة الجاما كاميرا ذات التصوير الطبقي، والتصوير المقترن بالأشعة المقطعية، وجهاز التصوير البوزيتروني المقترن بالأشعة المقطعية للتصوير الجزيئي، والصيدلية الإشعاعية ذات التجهيزات المتكاملة، فضلا عن عيادة الغدة الدرقية، وجهاز قياس نشاط الغدة الدرقية، وجهاز اختبار كربون 14 لفحص جرثومة المعدة، مبينة ان الوحدة تضم طاقما طبيا متميزا يعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة.