اتفق وزراء الكهرباء في الأردن ولبنان وسورية في اجتماع عقدوه في العاصمة الأردنية عمان أمس على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية عبر سورية. وقالت وزارة الطاقة الأردنية في بيان إن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل اتفقوا على تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد. وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللقاء الثلاثي يهدف بشكل أساسي الى وضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث «لمساعدة الإخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية». ووفق زواتي فقد تم وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ وشكلت فرق فنية متخصصة وتكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة وأن ترفع النتائج بهذا الخصوص لاعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الـ 3 بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان. من جانبه، قال الوزير الزامل إن الجانب السوري بدأ بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني لإتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية والتي تحتاج لمدة 3 أشهر للانتهاء من إعادة تأهيل خط الربط.