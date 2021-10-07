بيروت - عمر حبنجر



انعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر أمس، في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وتناول 10 بنود أبرزها عرض وزارة الطاقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان، مع يد عاملة فنية مساندة في مجال الصيانة والاستثمار، وهذا بند خلافي بين الثنائي الشيعي والتيار الحر صاحب المشروع، بعدما تبين ان غرض وزارة الطاقة توظيف نحو 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب عقود مؤقتة، سرعان ما ستصبح دائمة، ما يحمل الخزينة أعباء إضافية أولا، وثانيا لأنه ينم عن توظيف انتخابي مع تجاهل حق كهرباء لبنان تعيين هيئة ناظمة لها تحميها من العبث السياسي.



الموضوع الانتخابي سيكون محور اجتماع اللجان النيابية في مجلس النواب اليوم، حيث الاختلافات حول قانون الانتخابات وموعدها ومشاركة المغتربين بها، وخفض سن الاقتراع من عمر 21 سنة إلى 18 سنة، الذي يعارضه التيار الحر بشدة.



رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل تخوف من عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وقال بعد اجتماع لتكتله: نحن نرفض إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، لكن لا مانع لدينا من تعديلات إجرائية، إنما لدينا خوف من الحديث عن تعديلات ولو بسيطة، الذي قد يفضي إلى تعديلات أساسية، يمكن ان تطيح بالمبادئ المعتمدة في هذا القانون».



وأضاف: «كلنا يعلم ان هناك 14 مليون لبناني منتشر، صحيح أن الكل ليست لديهم جنسية لبنانية، ولا يستطيعون الانتخاب، لكن الهدف هو الوصول اليهم لنؤمن لهم استعادة الجنسية اللبنانية».



لكن المصادر المتابعة واثقة بأنه لا مصلحة لجبران باسيل وتياره بإجراء الانتخابات، في أي وقت، لأنه سيكون الخاسر الأكبر، الى جانب خاسرين آخرين، انما بنسب اقل بكثير وسيتبين اعتبارا من اجتماع اللجان اليوم من يضع العصي في دواليب الانتخابات النيابية التي جعلها المجتمع الدولي شرطا مطلقا لتقديم المساعدات للبنان.



وإضافة إلى الخلافات التي سيصار إلى افتعالها حول قانون الانتخابات وموعدها ومشاركة اللبنانيين المغتربين بها، ستبرز ضغوط ميدانية في اتجاه التأجيل، وتاليا التمديد للمجلس الحالي الذي يملك التيار وحليفه حزب الله الأكثرية فيه، كمثل عودة الطوابير الى محطات الوقود كما هو حاصل الآن، بذريعة عدم إصدار التسعيرة الجديدة المرتبطة بالدولار، والتي تأخرت بسبب وجود وزير الطاقة وليد فياض في عمان، وتصعيد الخلافات حول الكهرباء، ليغدو السؤال مبررا، حول كيفية إجراء انتخابات، بغياب الكهرباء، والمحروقات والنقل العام.



الجانب الفرنسي الأكثر اهتماما بإجراء الانتخابات التشريعية، أدرك خلفية بعض ما يحاك على هذا الصعيد، ومن هنا كان إلحاح الموفد الفرنسي بيار دوكان على الكهرباء أولا.



ومن هنا أيضا قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره صباح امس، ان أولوية حكومته في الظرف الراهن هي الإصلاح المالي وزيادة التغذية الكهربائية.



وأبلغ ميقاتي وزير الشؤون الخارجية الألماني نلز أنن ان لبنان قادر على النهوض من جديد وهذا ما تفعله الحكومة من خلال مواجهة الأوضاع الطارئة.



وكان ميقاتي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس الاول، حيث تقرر ان يرأس هو شخصيا، بدلا من الرئيس عون وفد لبنان الى مؤتمر المناخ، في غلاسكو البريطانية في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.



وكانت لافتة رسالة الرئيس الاميركي جو بايدن الجوابية للرئيس عون على تهنئته بذكرى الاستقلال الاميركي بصياغتها العامة والعالمية، حيث تضمنت تأكيده على سعادة الشعب الأميركي بمساعدة كل الشعوب على التوصل الى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة. وأعرب عن تأثره للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالأمل.



إلى ذلك، انطلقت مسيرة شعبية نظمتها «المجموعات السيادية» في لبنان عصر امس، من ساحة ساسين في الأشرفية إلى مبنى وزارة الخارجية، رفضا لزيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الى بيروت اليوم.



وللمرة الثانية، أقدم مواطنون موالون للحزب التقدمي الاشتراكي، بإشعال خزانات المازوت الإيراني في بلدة كفرحيم (الشوف) وامتدت النار الى خزان بنزين مجاور في المكان.



حزب الكتائب أعلن بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس، ان حزب الله يخطف لبنان الى محور إيران، ويسعى عبر تهديداته الى إبعاد الديبلوماسيين عن لبنان.



وقال بيان للحزب: ان أداء الحكومة المنمق يثبت مرة جديدة ان النهج الذي تتبعه المنظومة الحاكمة لن يتغير، فالخلافات مازالت مكتومة تحت الرماد، والأداء يهدد بتعطيل الحكومة في أكثر من ملف، من المفاوضات مع صندوق النقد، الى ترسيم الحدود، مرورا بملف الكهرباء والبطاقة التمويلية. وخلص البيان الى المطالبة بتفكيك المنظومة.