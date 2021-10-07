أعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي مقررات مجلس الوزراء والتي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابرزها، الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وطلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022، والموافقة على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت.



ميقاتي وفي سياق الجلسة قال: اللبنانيون ينتظرون منا معالجة جميع المشاكل خصوصا الكبيرة منها.



كما ارجأ المجلس البحث بمذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة الاردنية للمزيد من الدرس، «حرصا على حقوق لبنان»



ووافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية منحة رابعة من الصندوق الكويتي للاستجابة مع أزمة النازحين السوريين.