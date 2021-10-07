

دعا أمين سر رابطة تدريس التطبيقي د.بدر نادر الخضري مجلس الوزراء إلى الموافقة على دعم ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على وجه السرعة.



وقال الخضري في تصريح صحافي: إن إدارة الهيئة تبذل جهودا حثيثة من أجل العودة للدراسية التقليدية الآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد وفق الاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل السلطات الصحية للعودة الآمنة للطلبة إلى القاعات الدراسية، مشددا على ضرورة دعم الميزانية حتى يتسنى وضع الجداول الدراسية وفتح الشعب الدراسية المغلقة وزيادتها، ولتقليل أعداد الطلبة بالشعب الدراسية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة، مؤكدا صعوبة تنفيذ توصيات «الصحة» إلا في حال عدم زيادة الميزانية على وجه السرعة.



وطالب بفتح المجال أمام أساتذة «التطبيقي» المتقاعدين للعودة الى التدريس مرة أخرى، والمشاركة والمساهمة في حل هذه المشكلة الطارئة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى وجود العديد من الأساتذة الذين تقاعدوا قبل سن المعاش 75 عاما، يمكن الاستعانة بهم في هذا الظرف الطارئ بسبب العجز الكبير في أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ونحن في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبنائنا الوطن من أجل العبور إلى بر الأمان وانتهاء الجائحة.



وثمن جهود أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة على دعمهم المتواصل للهيئة وطلب الحكومة الموافقة على إقرار زيادة ميزانية «التطبيقي» من أجل العودة الآمنة للطلبة وفق المواعيد المحددة والمعلنة سابقا للدراسة، مشيدا بجهود الإدارة الكبيرة التي تسعى من خلالها إلى فتح الشعب الدراسية أمام أكثر من 16 ألف طالبة وطالبة مستجدين، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف طالب وطالبة مستمرين بالكليات والمعاهد.