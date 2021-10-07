قدم الوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان أسمى آيات التهنئة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، باسمه وباسم جميع اسر الشهداء ومجلس الأمناء والكوادر العاملة في مكتب الشهيد، وذلك في الذكرى الأولى لتسلم سموه ولاية العهد، مباركين لسموه، وداعين أن يكون الله معينا لسموه في حمل هذه المسؤولية الجسيمة في ظروف يجد ابناؤه المواطنون أنهم بأمس الحاجة لقيادة سموه الحكيمة، وخبرته في حمل المسؤوليات الأمنية والسياسية وحفظ أمن البلاد، إذ كان سموه خير عضيد وأقوى معين لإخوانه حكام الكويت في إدارة شؤون الكويت الغالية أمنيا وعسكريا والحفاظ على أمنها واستقرارها.