على وقع استئناف النشاط الدراسي، وعودة الطلاب إلى مدارسهم في معظم دول العالم، بعد انقطاع دام 18 شهراً، استقبلت مجمعات الرحمة التعليمية في غانا طلابها الدارسين بعدد من المراحل التعليمية المختلفة وسط وغربي البلاد، في أجواء من البهجة والسعادة الغامرة بعودتهم للمقاعد الدراسية، في ظل إجراءات احترازية وصحية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.

وقال رئيس مكتب غرب أفريقيا في الرحمة العالمية: يوسف سيف الطويل: إن المجمعات الثلاث التي استقبلت الطلاب وهي "الرحمة التعليمي" بإقليم الأشانتي وسط غانا، و"الرعاية والتنمية الاجتماعية" بالقطاع الشمالي ومجمع "اقرأ" في القطاع الجنوبي بالعاصمة أكرا، تضم 2450 طالباً وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، بينهم 850 يتيماً تتم كفالتهم ورعايتهم داخل المساكن الخاصة بالمجمعات.

وأضاف الطويل: أن عودة الطلاب إلى مدارس مجمعاتنا التعليمية، شهدت أجواء احتفالية مميزة، أدخلت السرور على قلوب الطلاب والمعلمين والإداريين، حيث ارتدى الطلاب الملابس الجديدة وظهرت فرحتهم بعودة الدراسة واستعدادهم للدوام بكل طاقة وحيوية خصوصاً الأطفال الذين أعادوا الروح إلى مدارس المرحلة الابتدائية.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الرحمة العالمية بالتعليم كأساس لبناء الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الاستمرار في التعليم وتحقيق التميز بما يتيح لهم فرصاً معيشية جيدة وأوضاع مستقبلية أفضل.

واختتم الطويل تصريحه بتقديم الشكر للمحسنين الكرام من أهل الخير والعطاء والإحسان الذين لا يدخرون جهداًن في دعم مشروعات الرحمة التعليمية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يخلف عليهم بالخير ويكتب لهم الأجر والثواب.