هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية وايل العتيبي في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن اللقاء الودي الذي يجمع بين «السماوي» ونظيره الأهلي السعودي مساء غد بستاد الجوهرة بمدينة جدة يعد قيمة فنية قائمة بذاتها، ومتعة كروية لمحبي الكرة الخليجية، مضيفا: «نسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة، من لقاء يجمعنا بأحد أفضل الأندية في المملكة والخليج، ونأمل أن تكون المباراة بداية للقاء سنوي بين الناديين الكبيرين، لمزيد من الفائدة».



وتابع العتيبي: السالمية يفتقر لعدد غير قليل من اللاعبين لأسباب مختلفة منها الإصابة التي طالت مساعد ندا، وفهد المجمد، وأحمد عبدالغفور ومحمد الهويدي، بالإضافة إلى مشاركة 4 لاعبين مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا الثانية (تحت 23 سنة)، لكن هذا لن يمنعنا من تحقيق الفائدة المرجوة من لقاء الأشقاء، حيث يضم وفد السالمية 24 لاعبا، لافتا إلى أن الجهاز الإداري أتم كل الإجراءات المتعلقة بدخول اللاعبين المحترفين للمملكة، على أن يغادر الوفد اليوم ويعود الاثنين المقبل بعد أداء مناسك العمرة في الديار المقدسة الأحد المقبل.



ويأتي اللقاء الذي يجمع السالمية والأهلي في فترة التوقف الدولي للمباريات الدولية (FIFA DAY)، إذ يسعى الفريق إلى الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق دوري الدرجة الممتازة نوفمبر المقبل بقيادة مدربه التونسي حاتم المؤدب.

وقد تمكن «السماوي» من تسجيل فوز أول في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية بالفوز على اليرموك 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.