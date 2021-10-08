أعرب لاعب روما الإيطالي تامي إبراهام عن امتنانه لعدم اختيار الحل الأسهل من خلال البقاء في صفوف تشلسي الإنجليزي وسعادته بالحصول على ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي العاصمة الإيطالية.

وانتقل إبراهام (24 عاما) إلى روما قادما من تشلسي قبل شهرين مقابل 40 مليون يورو بعد أن خرج من حسابات توماس توخيل المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وسجل إبراهام هدفين وصنع مثلهما في أول سبع مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وقال إبراهام: «كان لدي خيارات مختلفة، دخلت في محادثات مع عدة أندية خلال تلك الفترة».



وأضاف: «تحدثت إلى جوزيه، كان لديه هدف، كان بإمكاني رؤية الهدف الذي رسمه لروما، وأردت أن أكون جزءا من هذا المسار».



وأوضح النجم الشاب بقوله «لقد وضع حقا ثقته في شخصي، لذا كان له دور بارز في اختياري لروما».



وختم إبراهام بالقول: «لقد تعلمت منه الكثير على المستوى التكتيكي.

الخيار الأسهل كان الاستمرار في تشلسي وهو ناد كبير يحاول المنافسة والفوز بالألقاب، لكنني اكتشفت أنني في حاجة للخروج وإثبات ذاتي. اتخذت القرار وكان صحيحا».