تعود عجلة تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 للدوران اليوم، مع مسعى ألمانيا وهولندا إلى مواصلة زخمهما في حسم العبور مبكرا.



وتعافت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، من هزيمتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية في مارس الماضي، لتتربع على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة مع 15 نقطة، مذ تسلم هانسي فليك قيادة الجهاز الفني الشهر الماضي، ليسجل «المانشافت» ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، بينها سداسية نظيفة في مرمى أرمينيا ثانية المجموعة مع 11 نقطة.



وستحظى ألمانيا بفرصة للثأر من خسارتها أمام المقدونيين في 11 الجاري في سكوبي، بعد ثلاثة أيام من مواجهة رومانيا التي تحتل المركز الثالث ولاتزال في دائرة المنافسة، لكنها خسرت في المواجهة الأولى أمام الماكينات 0-1 في مارس الماضي.



ومن شأن الانتصارات التي حققتها ألمانيا على أرضها وخارجها أن تضمن لها مكانا في كأس العالم 2022، ما لم تحصد أرمينيا نقاط مباراتيها المقبلتين مع آيسلندا اليوم، ورومانيا الأسبوع المقبل.



هولندا تلاقي لاتفيا



من جهتها، تسعى هولندا إلى تجديد فوزها على لاتفيا بعد الثنائية النظيفة في مارس الماضي، ومحاولة الابتعاد في صدارة المجموعة السابعة، إذ انها تتساوى في النقاط مع النرويج (13 نقطة)، لكنها تتصدر بفارق الأهداف.



وإذ يعتبر طريق منتخب الطواحين معبدا نوعا ما اليوم، فإن الضغط على النرويج الساعية للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1998 سيكون كبيرا، إذ انها ستواجه تركيا في غياب مهاجمها هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ براوت هالاند، حيث حرمت الإصابة هالاند من خوض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه دورتموند، .



وفي المجموعة نفسها، تلعب مونتينيغرو، التي لاتزال في دائرة المنافسة بالمركز الرابع مع ثماني نقاط، مع جبل طارق متذيل الترتيب من دون نقاط.



وفي المجموعة الثامنة، تواجه سلوفاكيا روسيا في مسعى للإبقاء على حظوظها، فيما ستكون مهمة المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم المتصدر بفارق الأهداف عن الروس (13 نقطة) سهلة على الورق أمام قبرص الأخيرة.



وسيكون الصراع في المجموعة الخامسة بين منتخبي التشيك وويلز المتساويين في النقاط (7)، وسبق لرفاق غاريث بايل أن تخطوا التشيك 1-0 في مارس الماضي.



هذا، وتتواصل التصفيات غدا، حيث تلعب كازاخستان مع البوسنة، وليتوانيا مع بلغاريا، وأذربيجان مع إيرلندا، وفنلندا مع أوكرانيا، وجورجيا مع اليونان، ولوكسمبورغ مع صربيا، وسويسرا مع إيرلندا الشمالية، وجزر فارو مع النمسا، ومولدوفا مع الدنمارك، وأندورا مع إنجلترا، والمجر مع ألبانيا، وپولندا مع سان مارينو.