يتدرب لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق جاك ويلشير، مع فريق أرسنال، حيث يدعمه ناديه السابق فيما يتعلق بمستقبله في اللعبة.



وكان ويلشير (29 عاما) أصبح لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع بورنموث بنهاية الموسم الماضي.



وقضى اللاعب فترة قصيرة مع فريق كومو، المنافس بدوري الدرجة الثاني الإيطالي، وتحدث اللاعب عن قلة العروض وتأثير ذلك على صحته العقلية.



وعند سؤال مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، عما إذا كان سيرحب بعودة ويلشير الى التدريب مع الفريق، أجاب قائلا: «الباب مفتوح دائما».



وحاليا يتدرب ويلشير، الذي لعب 197 مع أرسنال خلال 10 سنوات، في الأغلب مع فريق تحت 23 عاما.