كرّمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية المحامين 48 خريجا وخريجة من الشباب اجتازوا البرنامج التدريبي «مساعد محامي قانوني» الموسم الأول والذي يعد مشروعا فرعيا ضمن مشروع «صناع العمل» أحد مشاريع خطة التنمية لرؤية الكويت في 2035.

وقال مدير الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع في كلمته: إن برنامج (مساعد محامي قانوني) استفاد منه 48 متدربا، ويأتي ضمن البرامج التوظيفية التي اعتمدتها الهيئة العامة للشباب وشرعت في تنفيذها للشباب الكويتي، ويشرف عليها وينفذها خبراء واختصاصيون وأكاديميون وقانونيون في مجالات مختلفة، لتوظيفهم في قطاع المحاماة الذي يشهد نموا ملحوظا مع ارتفاع أعداد منسوبيه.

وأضاف ان هذا البرنامج يعد الأول من نوعه في الكويت إذ يمنح المتدربين المهارات المطلوبة لأداء عملهم في قطاع المحاماة، لاسيما انها مهنة مستحدثة من قبل الهيئة للشباب، وأبدت الأمانة العامة للتخطيط رغبتها في «تكويت» الوظائف القانونية وفتح المجال للشباب للعمل بها.



وأكد الربيع حرص الهيئة على تمكين الشباب الكويتي وتنمية ودعم قدراتهم في مختلف المجالات لأداء واجبهم ومهام عملهم على أكمل وجه وليسهموا في تقدم بلدهم ورفعته، موضحا أن البرنامج التدريبي للخريجين الـ 48 بدأ في يوليو الماضي وانتهى في سبتمبر الماضي، وتضمن تدريب وتأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج من خريجي برنامج «مساعد محامي قانوني» وينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية بالتعاون مع جمعية المحامين، إذ ان هناك 48 وظيفة تنتظر مجتازي البرنامج في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.



من جانبه، قال أمين سر جميعة المحامين عدنان أبل: إن هذا البرنامج يعد خطوة مميزة توفر لمكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية مساعدين قانونيين كويتيين، مثنيا على الهيئة العامة للشباب ودورها في خلق فرص وظيفية للشباب، مؤكدا أن إطلاق هذا البرنامج سيغير منظومة التقاضي في الكويت.



بدوره، أعرب رئيس فريق «صناع العمل» د.هاشم الطبطبائي عن سعادته باجتياز المتدربين البرنامج التدريبي الذي يؤهلهم بشكل احترافي ومهني لسوق العمل والذي وفر وظائف للشباب في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية، متمنيا التوفيق والنجاح لهم.



وألقت المتدربة فجر كاظم كلمة بالإنابة عن المتدربين، قالت فيها ان البرنامج كان مكثفا ابتدأ من خلال محاضرات نظرية بجمعية المحامين شملت جميع الجوانب القانونية ومن بعدها الزيارات الميدانية التي من خلالها تم الاطلاع على سير عمل المنظومة القانونية بتفاصيلها.