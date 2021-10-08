بقلم الكاتب الأديب: هاني عبدالرزاق القعود النبهان

إهداء من القلب إلى عضيد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.. إلى الرجل المجد الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل بلوغ الطموح والآمال، إلى الحازم والقوي في تطبيق القانون، إلى الحكيم في التعاطي مع الأحداث، إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، العضيد الذي يعمل بصمت وهدوء وحكمة من أجل نهضة البلد ومن أجل محو كل مظهر وتصرف لا يليق بهذا البلد المبارك، والسند الذي لا يغيب عند الشدائد والملمات، بل يقف بكل عزيمة وإصرار وثبات حتى يغير الواقع إلى واقع جميل من خلال عمل جاد واجتهاد صادق يقود لتحقيق أسمى الأمنيات وأعلى المكانات، فهذا الإهداء الصادق بكل تفاصيله مقدم لولي العهد الأمين بمناسبة بلوغ الذكرى الأولى على تزكيته وتقلده ولاية العهد.. وفقه الله لما يحب ويرضاه، ورزقه البطانة الصالحة والرأي الرشيد.. وأقول:





يا سمو الشيخ مشعل لك سلام

من خفوق يحمل الخير الكثير



يا عضيد الشيخ نواف الهمام



يا ولي العهد يا بحر غزير



يا سند نواف.. يا سيف ولجام



للعدو اللي على الباطل يسير



بعامك الأول نهني باهتمام



ونتفاءل خير بالعهد السفير



والوطن سالم بإذن رب الأنام



دام به ناس لها قلب وضمير



وكلنا دروع لجل دار الكرام



ما نهاب المر.. والأمر العسير



تمضي إخطانا على حسب النظام



ونزرع المعروف في كل المسير



ما نحيد وما نصد.. وما ننام



لا شعرنا الدار فينا تستجير



نحمل كويت المحبة للأمام



ونبني صروح المعالي من حرير



ما تشيل قلوبنا غير السلام



والبلد مغروس في قاع المصير



للوطن حنا فدا.. يوم الزحام



الصغير يموت لجله.. والكبير



وأنتم شيوخ لكم كل احترام



وحنا وياكم.. معاكم للأخير



نتشارك بالفعل قبل الكلام



ونتعاون.. والهدف خير بخير



ونتواصل وتناصح بانسجام



كف بكف.. كبير مع صغير



والنوايا صادقة في كل مقام



ومن نوى شر به الخالق خبير



والمشاكل لو هي اكبار وجسام



تنتهي بالشور والراي النضير



وكل بلد فيها قصور واحتدام



هذي سنة خالق الكون القدير



وبالمحبة والتعاون والوئام



ينتهي كل شي.. لو إنه خطير



المحبة تنهي اسباب الخصام



تجمع الشمل المشتت والعثير



والتباغض يجعل المبني حطام



ويفني آمال وطموحات كثير



‏ومن يشوف احوال غيره باهتمام



‏يرجع بعقل نبيه مستنير



في ‏شؤون الغير درس واغتنام



عبرة للي لهم عقل بصير



‏ويا عسى دار المحبة ما تضام



الكويت اللي لها ذكر عطير



وبالختم صلوا على بدر التمام



من بعثه الله للعالم بشير



ويا ولي العرش يا رب الأنام



كان أنا زليت.. تغفر.. يا قدير

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