أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن استمرار بنك الائتمان في طرح خدمات جديدة عبر التطبيق.

وأشاد كاظم بالجهود الكبيرة يقوم بها البنك على مستوى تقديم الخدمات عبر «سهل» خاصة في ظل السعي المستمر لإضافة خدمات جديدة علاوة على الخدمات الموجودة حاليا من قبل البنك عبر التطبيق والتي استفاد منها نحو 4160 مستخدما خلال أول أسبوعين من إطلاق التطبيق، والذي تم في 15 سبتمبر الماضي وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من قبل بنك الائتمان الكويتي.

وبين أنه تم طرح خدمة جديدة تتمثل في إمكانية تسجيل رقم حساب الآيبان (IBAN) وهو الحساب البنكي الدولي للمستفيد من خلال تسجيله عبر التطبيق.