رشيد الفعم - سلطان العبدان



انتهت الجولة الثانية من «الحوار الوطني» أمس بمزيد من التفاؤل ونتائج «مبشرة بالخير».



مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الاجتماع استمر نحو ساعة استمعت خلالها الحكومة الى الجانب النيابي والملاحظات المدونة في ورقة العمل التي قدمت مشتملة على الاقتراحات المرفوعة، حيث جرى النقاش حولها بتفصيل سريع لكنه غير متشعب انتظارا لرؤية الحكومة بعد فحص الورقة النيابية. وأضافت المصادر ان هناك توافقا كبيرا على مبدأ «العفو» دون الدخول في التفاصيل حتى الآن حيث لم يتم تشريح القضية بكل أبعادها كونها مرتبطة بمعطيات أخرى تقتضي مزيدا من الدراسة، مشيرة الى ان الأسبوع المقبل سيتخلله اجتماعان آخران أيضا لاستكمال جدول الأعمال. وقالت المصادر أيضا ان الاقتراحات المقدمة حول تعديل بعض التشريعات القائمة خاصة ما يتعلق



بـ «مزيد من الحريات» أخذت حيزا لا بأس به من النقاش بين الجانبين اللذين لمس من كليهما الجدية والعمل نحو الإنجاز.



وأوضحت المصادر ذاتها ان الاجتماعين المقبلين سيكونان يومي الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل.