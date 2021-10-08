عقد رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون اجتماعهم الرابع والعشرين، في جامعة جازان برئاسة د.مرعي بن حسين القحطاني، رئيس جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وبمشاركة خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وناقش رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون العديد من المواضيع، في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورتيه (41/40) المتعلقة بالتعليم العالي في دول مجلس التعاون، وقرارات الاجتماعين (21/20) لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.



كما تمت مناقشة جهود جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما قامت به من أعمال ومبادرات لتنظيم إدارة استمرار التعليم عن بعد، مما ساعد في المحافظة على صحة أبناء دول مجلس التعاون والتحكم في انتشار المرض.



كما اطلع رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم على نتائج وتوصيات لجنة وكلاء جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، واتخذ رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم القرارات المناسبة بشأنها.