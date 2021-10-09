محمود عيسى

أصدرت شركة «ماركتس آند ماركتس» حول سوق منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية العالمية خلال الفترة بين عامي 2021 و2026، حيث توقعت الشركة أن يسجل حجم السوق نموا من مستوى 8.2 مليارات دولار في 2021، ليصل الى 13.9 مليار دولار بحلول 2026، مسجلا معدل نمو سنوي مركب 11.3%.

وقال التقرير ان سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية في الخليج ودول العالم، أصبح يكتسب زخما بفضل الطلب المتزايد بين البنوك لتقديم تجربة عملاء معدلة وأكثر تطورا، فضلا عن زيادة اعتماد الحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات المالية.

الخدمات المصرفية للشركات

ومن بين الخدمات المصرفية، يتوقع التقرير ان تحقق شريحة الخدمات المصرفية للشركات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، حيث توفر الحلول المصرفية للشركات تجربة مصرفية سلسة ورؤية شاملة للأعمال، وبالتالي يمكن دمج المدفوعات والخزينة والإقراض والتجارة وتمويل سلسلة التوريد، مما يعود بالفائدة على العملاء والشركات.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف

أوضح التقرير ان منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تقدم تجربة مصرفية سهلة وآمنة، بالإضافة الى توفير واجهة مستخدم سريعة الاستجابة، وتدعم العملية المصرفية الكاملة لعملاء البنك من البداية حتى النهاية على أجهزتهم المحمولة.

وتعتمد البنوك بشكل متزايد على النظام الأساسي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، نظرا لتغير أولويات العملاء تجاه الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في جميع القطاعات، وبالتالي يساعد ذلك في دفع نمو الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وقد تأكد ذلك من خلال دراسة أجرتها مجموعة سيتي بنك المصرفية على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لعام 2018، حيث أظهرت نتائجها أن 46٪ من المستهلكين الأميركيين قد زادوا من استخدامهم للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، فضل 91٪ استخدام التطبيقات على الذهاب إلى الفروع، بينما قال 68٪ من جيل الألفية الجديدة إنهم يفضلون استخدام هواتفهم الذكية بدلا من محافظهم المادية.

وختم التقرير بالقول: «لقد تبنى هؤلاء اللاعبون استراتيجيات نمو مختلفة، مثل الشراكات والتوسعات التجارية وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة لتوسيع وجودهم في اسواق المنصات المصرفية الرقمية في مختلف دول العالم».