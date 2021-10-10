في إطار جهوده المستمرة لدعم جهود العناية بالصحة الجسدية والنفسية لموظفيه، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع برنامج مجموعة فوزية السلطان الصحية.



ويتضمن هذا البرنامج «ورشة عمل حول الصحة النفسية والعافية» و«برنامج مساعدة الموظفين» الذي تم تصميمه لتوفير نظام صحي مستدام، مدعوم بنهج منظم لتحسين حياة الموظفين داخل مكان العمل وخارجه.

كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الموظفين على حل المسائل التي تستجد في حياتهم الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل والتي لها تأثير مباشر على الأداء الوظيفي والصحة العامة والحالة النفسية والعاطفية.



وفي إطار هذا البرنامج، سيتم عقد جلسات نقاشية إرشادية وتقديم خصومات حصرية على جلسات الاستشارة، والتقييم النفسي التربوي، والتقييمات النفسية، وتقييم نسبة الذكاء/ والتقييم الإدراكي والتقييمات الشخصية.



وقد كان للتحديات غير المسبوقة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا أثر سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للشركات والموظفين على حد سواء، مما سلط الضوء على أهمية توفير أماكن عمل صحية وبيئة إيجابية.



و تعقيبا على هذا التعاون، قالت أفراح الأربش، مدير عام الموارد البشرية (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي، «إننا من خلال تبني مبادرات على غرار ورشة عمل حول الصحة النفسية والعافية» و«برنامج مساعدة الموظفين»، سيكون بمقدورنا في البنك الأهلي الكويتي ترسيخ التزامنا بمواصلة تطبيق نهجنا الذي يركز على الموظفين أولا، بالإضافة إلى الوفاء بوعدنا المتمثل في الحفاظ على صحة وعافية موظفينا وتطويرهم من خلال التقدير والدعم».



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