أطلق «لولو هايبر ماركت»، متجر التجزئة الرائد في المنطقة والذي يعتبر من بين أقوى بائعي التجزئة في العالم، عرض «روائع جنوب افريقيا 2021» في جميع منافذ بيعه في الكويت اعتبارا من 6 أكتوبر.

المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع حتى 12 أكتوبر، افتتحه سفير جنوب أفريقيا لدى الكويت د.مانيليسي جينجي، في منفذ القرين للولو هايبر ماركت بحضور كبار مسؤولي الإدارة.



ويسلط العرض الترويجي «روائع جنوب أفريقيا 2021» الضوء على نطاق واسع ومتعدد من المنتجات الغذائية عالية الجودة من «بلاد قوس قزح» ويوفر للمتسوقين فرصة شراء بعض من أفضل وأشهر المواد الغذائية في جنوب أفريقيا بأسعار رائعة وخاصة.



من بين المنتجات ذات الأسعار التنافسية التي يتم تقديمها خلال فترة العرض الترويجي أكثر من 30 علامة تجارية شهيرة في جنوب أفريقيا، بما في ذلك أول جول، أول جوي، بي ويل، بيكرز، بلو دايموند، بوكومو، بوتانت، كيك ديلايت، كيب كوكيز، كيب فودز، كيب هيرب أند سبايس، كارارا، إيزي فريزي، فريشباك، جود هوب، هاردوود، هيرت لاند، هوني فيلد، هاوس أوف كافي، إ روستري، جنغل، كوو، شاي مانديلا، مونتاغو، مارشس بولز، نيكوليتا، أون ذا جو، أورجانيك، رويبوس، بوبكورن ديلايت، بورا، روبرت سنز، رويال بيلتونغ، روجاني، فيتال، ويست فاليا، ويلو كريك، يم يم ودبل زد2، بالإضافة إلى العديد من العناصر التي تحمل علامة لولو الخاصة.

يمكن للعملاء أيضا تذوق مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية في كاونترات تذوق عينات الطعام في لولو هايبر ماركت لتذوق نكهة مأكولات البلد من كاونترات المأكولات الخاصة التي تبيع الأطباق والمأكولات الشهية الطازجة من جنوب أفريقيا.

ولا يقتصر العرض الترويجي، الذي يتم إجراؤه وفقا لجميع لوائح الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات المعنية، على المواد الغذائية بأسعار مذهلة فحسب، بل يوفر أيضا عروضا خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات، وبالتالي تقديم تجربة تسوق أكثر إثارة للعملاء.



وتعرض لوحات وقطع كبيرة للآثار التقليدية وغيرها من المواقع السياحية الرائعة والمعالم السياحية في جنوب أفريقيا في منافذ لولو هايبر ماركت، تسلط الضوء على تنوع مناطق الجذب السياحي وتؤكد سبب كون هذا الترويج بالفعل حدثا رائعا في جنوب أفريقيا 2021.

وتفخر لولو هايبر ماركت باستيراد منتجات غذائية وغير غذائية عالية الجودة من جميع أنحاء العالم وإتاحتها للمتسوقين في الكويت بأسعار تنافسية للغاية أثبتت نفسها مرة أخرى من خلال عرض «روائع جنوب أفريقيا 2021».