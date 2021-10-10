دعا مدير زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي - المتبرعين للمساهمة في المشاريع التنموية بالدول العربية والإسلامية والتي توفر للأسر المحتاجة دخلا ثابتا، وتحولها إلى أسر منتجة.



وأوضح أن زكاة الأندلس تقوم بالتعاون مع الجهات المنفذة بدراسة حالة الأسر، واختيار الأكثر حاجة منها، وتوفير التدريب المناسب على المشروع في حالة الحاجة إليه.



وحول أهم الدول التي يتم تنفيذ المشاريع التنموية فيها، قال الهاملي: نقوم بالتنفيذ في كل من اليمن، والأردن، وتشاد، والنيجر، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، والفلبين، وكمبوديا، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفا، وتركيا، والجبل الأسود.



وأكد على التنوع الكبير في المشاريع التنموية فمنها مشروع ماكينة الخياطة بتكلفة تبدأ من 30 د.ك، ومشروع البقرة الحلوب الذي يبدأ من 140 د.ك.



كما يوجد مشروع الدواجن للأسر الفقيرة، وتربية الأغنام، وعربات نقل الأمتعة، والركشا، والمحراث الميكانيكي، ومناحل العسل، ومشروع البقالة، وقوارب الصيد، ومزرعة جوز الهند وغيرها من المشاريع الأخرى.



وختم بشكر المحسنين على دعمهم لمشاريع زكاة الأندلس وحثهم على المشاركة في هذا المشروع المهم، مذكرا بحديث النبي ﷺ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم...»، مبينا أن التبرع يكون عبر الاتصال على 97238002 أو زيارة مقر زكاة الأندلس.