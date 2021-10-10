القاهرة - سامي عبدالفتاح



غادرت أمس بعثة المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كيروش إلى مدينة بنغازى الليبية، لخوض الجولة الرابعة في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن اقتنص «الفراعنة» صدارة المجموعة من المنتخب الليبي بفوز صعب في مواجهة «عنق الزجاجة» بملعب برج العرب، حمل توقيع الشاب المحترف في شتوتغارت الألماني عمر مرموش الذي خاض أول لقاء له على الإطلاق مع المنتخب ليرفع رصيد مصر إلى 7 نقاط، مقابل 6 للمنتخب الليبي لتكون مباراة الجولة الرابعة غدا على ستاد شهداء بنينا بمدينة بني غازي المغطي بالنجيل الصناعي فاصلة في مشوار الفراعنة في التصفيات إذ يضمن لهم التعادل على أقل تقدير الاستمرار في صدار ة المجموعة وتجاوز المنافس الأول لهم في المجموعة، لاسيما بعد مفاجأة أنغولا التي رفعت رصيدها إلى 3 نقاط بالفوز على الغابون صاحبة نقطة وحيدة 3-1.



واقتنصت مصر فوزا صعبا في مباراة كادت تشهد مفاجأة بالشوط الأول رغم الهيمنة المصرية، إذ تصدى قائم مرمى محمد الشناوي لفرصة هدف ليبي محقق بالدقيقة 43، فيما نجحت مفاجأة كيروش، الذي راهن على مرموش، ليمنح الفراعنة الفوز وهو اللاعب الذي تجاهله من قبل حسام البدري في المنتخب الأول، وشوقي غريب في المنتخب الأولمبي.



وعقب اللقاء، أعرب كيروش عن سعادته بالفوز، قائلا: «استحققنا الفوز.. قدمنا مباراة جيدة وأداء اللاعبين فاق توقعاتي وكانوا في كامل تركيزهم، وعلى مدار الـ90 دقيقة يحاولون على كل كرة وكانوا الأقوى، وأرهقنا ليبيا بسبب مستوانا الجيد»، مضيفا: المباراة كانت صعبة على منتخب مصر ورد الفعل الخاص بالفريق في الهجوم والدفاع كان جيدا وهذا كان الأسلوب الوحيد الذي يجعل منتخب مصر يتحكم في ليبيا ويجعله أمام أعينه باستمرار.



في المقابل، قال المدير الفني لمنتخب ليبيا الإسباني خافيير كليمنتي ان منتخب مصر كان الأفضل، وان كيروش اعتمد على اللاعبين الذين يساعدونه من أجل تحقيق الفوز، متمنيا ان يكون معنا الحظ والتوفيق غدا ونظهر بشكل أفضل.