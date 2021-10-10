الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أسند نادي قطر القطري تدريب الفريق الكروي الأول إلى المدرب المغربي يوسف سفري لتولي المهمة خلفا للمدرب البرازيلي زي ريكاردو الذي تمت إقالته عقب نهاية الجولة الرابعة من مسابقة الدوري القطري، نتيجة تدهور نتائج الفريق، لتتم الاستعانة بالمدرب القطري يوسف النوبي الذي قاد الفريق في الجولة الخامسة ونجح خلالها في تحقيق أول انتصار في الدوري هذا الموسم على حساب فريق الغرافة بنتيجة 2-0 سجلهما المحترف الجزائري يوسف بلايلي.



من المقرر أن يقود المدرب المغربي الجديد يوسف سفري تدريب الفريق القطري حتى نهاية الموسم الجاري.



وسبق للمغربي يوسف سفري الاحتراف في صفوف نادي قطر خلال فترة الألفية الجديدة.