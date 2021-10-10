الدوحة - فريد عبدالباقي



تغادر بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم اليوم إلى مدينة دبلن استعدادا لمواجهة منتخب إيرلندا ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد أفيفا، وكان العنابي تعادل أمام إيرلندا في لقاء الذهاب 1-1.



وكان المنتخب القطري حل ضيفا على المنتخب البرتغالي أمس ضمن مباريات الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وايرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان وصربيا.



هذا، وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الفرق المتنافسة في الاستفتاء الشهري لاختيار أفضل فريق في منطقة اتحاد غرب آسيا في سبتمبر، اذ يتنافس السد القطري مع أندية الرمثا الأردني واتحاد جدة السعودي والعين الإماراتي والوحدة السوري وشباب الساحل اللبناني وشباب الخليل الفلسطيني والقوة الجوية العراقي ونفط الوسط العراقي.



وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتلاء فريق السد صدارة الدوري القطري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة محققا 5 انتصارات متتالية، ليبدأ بشكل مثالي الدفاع عن لقبه الذي تحقق الموسم الماضي حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن أبرز ملاحقيه فريق الدحيل.



إلى ذلك، أعرب نجم الكرة الغانية ونادي السد أندريه آيو، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النادي القطري واللعب في دوري النجوم هذا الموسم.



وقال: بعد وصولي رأيت من خلال التدريبات مستوى مرتفعا وأنا ألعب مع فريق يعتبر الأقوى في قطر، أدركت أن البطولة ليست سهلة على الإطلاق، وهنا الكثير من اللاعبين الكبار خاضوا تجربة اللعب في الدوري القطري.



وعن خطوة انتقاله الى السد قال: الأهم بالنسبة لي كان اختيار القرار الصحيح، والجميع يعرف العلاقة بين عائلتي ونادي السد لذلك المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا، وبعد انتهاء الموسم الماضي تلقيت العديد من العروض سواء من إنجلترا أو فرنسا أو الخليج وعندما دخل السد على الخط وتحدث معي المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حسمت أمري.



وعن أهداف السد في الموسم قال: الهدف الأسمى لنا في السد هو التتويج بدوري أبطال آسيا وهي بطولة صعبة، وخلال السنوات الماضية كنت أتابع بعض مباريات دوري أبطال آسيا والسد كان قريبا من الحصول عليها لولا بعض التفاصيل الصغيرة وسوء الحظ، الفريق حاليا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب الآسيوي.