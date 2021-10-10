القاهرة - محمد صلاح

مع اليوم الأول لبدء العام الدراسي 2021-2022 رسميا في مصر، تعاقدت الفنانة روبي والفنانة غادة عادل على بطولة فيلم سينمائي جديد يستوحي أحداثه كلها من جروبات الأمهات على «السوشيال ميديا» و«الواتساب»، وما تكشفه من مواقف كوميدية تحدث بين أولياء الامور وإدارة المدارس وبعض المدرسين.



وتحمل التجربة السينمائية الجديدة عنوان «جروب الماميز»، من إخراج معتز التوني، وتأليف ايهاب بليبل، وإنتاج محمد رشيدي الذي قام بنشر الصور الأولى لحفل التعاقد مع روبي وغادة عادل، وطرح أول بوستر غير رسمي للفيلم.



و«جروب الماميز» بطولة كل من: غادة عادل وروبي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وتدور أحداثه حول ظاهرة «جروبات الماميز» التي انتشرت مؤخرا بين أولياء الأمور في المدارس من خلال عده مواقف تربط بينهم.