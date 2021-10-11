أعلنت لجنة التعريف بالإسلام في تقريرها الربع السنوي لمشروع «علمني الإسلام» والذي يهتم بتعليم المهتدين الجدد من ضيوف الكويت والجاليات من غير الناطقين باللغة العربية، أن إجمالي عدد الدورات خلال الفترة ما بين (مايو وأغسطس) 2021، قد بلغ 164 دورة، استفاد منها 2645 دارسا ودارسة (975 مهتديا، 1670 مهتدية).



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والموارد بلجنة التعريف بالإسلام عمار الكندري، إنه وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الدورات بأفرع الرجال بلجنة التعريف بالإسلام 91 دورة، بينما بلغ عدد الدورات الممنوحة للنساء 73 دورة.



وأضاف الكندري أن هذه الدورات شملت أفرع (العاصمة، والمنقف، وخيطان، والجهراء، والمركز الفلبيني بالفروانية، والوفرة، وكبد، والروضة، والسالمية)، لافتا إلى أنه يتم تقديمها بعدد من اللغات.



وأوضح أن هذه الدورات تتنوع ما بين دورات شرعية، ودورات القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى دورات اللغة العربية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 131%.



وشدد الكندري على أهمية هذه الدورات، بالنسبة للمهتدين الجدد، فمن خلالها يستطيعون فهم الإسلام بشكل أعمق، ويتمكنون من أداء العبادات على وجهها الصحيح، مؤكدا أن اللجنة تواصل عطاءها التعليمي من خلال هذا المشروع، بهدف تخريج مسلم جديد فاعل في المجتمع.



وتقدم الكندري بالشكر إلى أهل الخير من داعمي هذا المشروع، والذي يعد من أهم مشاريع اللجنة، لتثبيت المهتدين الجدد، من خلال تعليمهم وتثقيفهم ورعايتهم، سائلا الله عز وجل أن يديم عطاءهم في سبيل الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، وأن يجعل كل حرف يتعلمه المهتدون الجدد في موازين حسناتهم.