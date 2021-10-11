استحق مستشفى السيف عن جدارة نيل شهادة التميز العالمية ووسام الممارسات والسلوكيات الأخلاقية والمهنية من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS العالمي والتي يمنحها معهد تشارترد في المملكة المتحدة المتخصص في تقييم جودة وأخلاقيات عمليات المشتريات والتوريد في المؤسسات والشركات العالمية المهمة، حيث اجتاز موظفو قسم المشتريات في مستشفى السيف اختبارا ودورة تدريبية مكثفة تابعة للمعهد، غطت جميع الجوانب المعنية بالممارسات والسلوكيات الأخلاقية والمهنية في عمليات التوريد والمشتريات.



وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس - التسويق والعلاقات العامة طريف العوضي «أود أن أشكر حضور السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس على مشاركتنا حفل تكريم فريق المشتريات في مستشفى السيف.



كما أشكر فريق المشتريات في مستشفى السيف على تفانيهم في اجتياز اختبار ودورة معهد CIPS لتمكين المستشفى من الحصول على وسام الأخلاقيات المهنية في هذا المجال، مما يعد إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات والنجاحات العالمية، «شهادة CIPS تقدير كبير لمستشفى السيف كونه أول مستشفى في الكويت يحصل على هذه الشهادة العالمية لأخلاقيات الشركة وهذا يدل بوضوح على التزامنا بأعلى مستوى من المعايير الأخلاقية الدولية»



وعبر الرئيس التنفيذي للمستشفى، أشرف الحاج، خلال الحفل، عن سعادته بالحصول على هذه الشهادة قائلا: «نيابة عني وباسم اللجنة التنفيذية بالمستشفى أشكر جميع الموظفين والمسؤولين، الذين ساهموا في الحصول على هذه الشهادة، التي جاءت نتيجة تفانيهم المخلص وعملهم الجاد، وحرص إدارة المستشفى على العمل وفق أعلى المعايير العالمية للأخلاقيات وتنفيذ سياسات إدارة المشتريات والتوريد الممتازة».



من جانبه، أعرب المدير العام لـ CIPS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سام أشامبونج، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز والتزام موظفي السيف أيضا طيلة مدة التدريب والاختبار، وإظهار حرصهم التام على التعلم والاستكشاف وتوسيع معارفهم.



وقالت السفيرة البريطانية بليندا لويس: يسعدني أن أحتفل بالإنجاز الذي أحرزه مستشفى السيف بالحصول على المؤهل البريطاني لأخلاقيات عمليات المشتريات والتوريد بالمؤسسات والشركات، والذي يمنحه معهد تشارترد البريطاني للمشتريات والتوريد (CIPS).



وأضاف «ان قطاع التعليم في المملكة المتحدة يقدم مجموعة واسعة من المؤهلات من الهيئات المانحة مثل معهد تشارترد CIPS.

يمكن أن تكون هذه المؤهلات أكاديمية أو مهنية أو مرتبطة بالمهارات ومعترف بها في جميع أنحاء العالم عبر مجموعة من المهن: ابتداء من مهنة المشتريات إلى مهنة الهندسة والرعاية الصحية والموارد البشرية». واختتم قائلا: «كان من دواعي سروري أن أهنئ فريق مستشفى السيف بمناسبة تكريمه من طرف CIPS».



حضر حفل التكريم عدد من كبار الشخصيات من CIPS (فرع الكويت) وممثلو وزارة التجارة الدولية البريطانية (من السفارة البريطانية) وإدارة وموظفو مستشفى السيف.