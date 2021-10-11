أعلنت مجموعة مركز سلطان، المالكة والمشغلة لسلسلة من الأسواق المركزية الرائدة في الكويت والمنطقة، عن إبرامها اتفاقية مع بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي لإعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 76.6 مليون دينار كويتي، وبذلك تكون قد أتمت إعادة هيكلة 92% من إجمالي ديون الشركة، مما يعكس نقطة تحول جديدة في خطة الشركة للعودة إلى الربحية المستدامة.



ونتيجة لهذه الاتفاقية الملزمة لعملية إعادة هيكلة الديون والتي تمتد لفترة عشر سنوات، سيعود التوازن لهيكل رأس المال العامل للشركة والميزانية العمومية بشكل كبير مما يعزز قدرة الشركة لمواصلة تنمية أعمالها الأساسية بنجاح.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس المدراء الماليين لمجموعة مركز سلطان، هيثم شلبي بأن هذه الاتفاقية مع شركائنا المؤسسات المالية - الذين نوجه لهم كل الشكر - هي نقطة تحول تضع الشركة على الطريق الصحيح لتحسين هيكل رأس المال العامل وتدعم تنفيذ استراتيجيتنا التجارية طويلة الأجل، وتؤكد على نجاح نموذج عمل الشركة ومتانة هيكل رأس المال ووفرت الأساس المثالي لتمكيننا من تحقيق النمو في الأشهر والسنوات المقبلة.