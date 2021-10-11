تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، قدمت شركة وابميد لإدارة خدمات التأمين عرضا خاصا لعملاء الشركة لإجراء فحوصات أشعة سونتر الثدي «Ultrasound» و«الماموغرام» بأسعار رمزية وبإشراف كادر طبي مختص.



وقالت الرئيس التنفيذي لشركة وابميد لخدمات التأمين هبة بو خمسين إن الشركة تواصل حملتها التوعوية حول الكشف المبكر لسرطان الثدي ضمن حملاتها للتوعية الصحية، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية التي تدعو إلى تثقيف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول خطورة مرض سرطان الثدي، الذي يعد من أكثر السرطانات شيوعا بين النساء.



وأضافت بوخمسين أن هذا العرض المميز يأتي ضمن المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة في إطار الاهتمام بصحة العائلة عموما والمرأة خصوصا، والتي تهدف إلى تشجيع السيدات على استمرارية عمل الفحص الذاتي وتوعية ذويهم بأهمية الكشف المبكر لاحتواء المرض، والحد من انتشاره.



وأوضحت بوخمسين أن «وابميد» تقدم خدماتها كطرف ثالث لإدارة مطالبات التأمين الصحي، حيث ندير خدمات التأمين الصحي على مدار الساعة لعملائنا التابعين لشركات التأمين الرائدة في السوق، وذلك بتسهيل حصولهم على الموافقات الطبية من العيادات والمستشفيات الخاصة للحصول على الخدمات الطبية العلاجية المختلفة.

وأشارت إلى أن «وابميد» هدفها الأساسي من هذا العرض الخاص التوعية ورفع الوعي الصحي والوقائي لدى العملاء، حيث قامت الشركة بالتعاون مع مركزين طبيين لتقديم عروض خاصة خلال الشهر الجاري «أكتوبر الوردي» من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، من خلال إجراء أشعة وفحص بأسعار خاصة ومميزة للعملاء والذي يشمل اجراء السونار و«ماموغرام»، وهي إجراءات وقائية من خلال الفحص المبكر لتفادي أي مضاعفات.



وأكدت أن هذا العرض المميز خاص لحاملي بطاقة التأمين الصحي المذكور بها اسم «وابميد» كمدير للخدمات التأمينية، ويأتي ضمن باقة من العروض المميزة على مدار العام التي استأنفت الشركة تقديمها، وذلك تزامنا مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة «كورونا».