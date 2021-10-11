عبدالله قنيص



أبلغ مواطن عن قيام وافد من الجنسية الآسيوية بالاستيلاء على مبلغ من المال يمثل قيمة بيع كمية من المأكولات في مطعمه الذي يقدم ساندويتشات الشاورما قبل أن يتوارى عن الأنظار.



ووفق مصدر أمني، فإن المواطن صاحب المطعم قال في بلاغه، إن العامل (هندي الجنسية) استولى على 286 دينارا هي حصيلة بيع عدد من الطلبات في المطعم الذي يتخصص في بيع ساندويتشات الشاورما، ثم ترك العمل و«انحاش»، ولدى محاولة التواصل معه هاتفيا لم يرد على الاتصالات.



هذا، وتم تسجيل قضية، فيما تولت مباحث الجهراء البحث والتحري في الواقعة للوقوف على ملابساتها وضبط المشكو في حقه.