رئيس قوة الإطفاء: نسعى لاستكمال خطتنا لتقليل فترة الاستجابة للحوادث وتحقيق الأمن المجتمعي

مراكز الإطفاء صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم

جمال ناصر: المركز صمم بشكل نموذجي متكامل لما يحتاج إليه رجل الإطفاء في عصرنا المتطور

«الاستقلال» سيساند باقي مراكز الإطفاء في حالات الحوادث الكبرى.. والمبنى به كل سبل الراحة



افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد نيابة عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أمس الأحد مركز الاستقلال للإطفاء الكائن في منطقة غرب عبدالله المبارك بحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.



وقال الفريق المكراد على هامش الافتتاح إن هذا المركز هو الرابع الذي يتم افتتاحه خلال العام الحالي بالمناطق الجديدة، مضيفا انه سيتم افتتاح مراكز أخرى قريبا لاستكمال خطة قوة الإطفاء العام الخاصة بالانتشار في المناطق الجديدة وتقليل فترة الاستجابة للحوادث وأيضا تحقيق الأمن المجتمعي كون مراكز الإطفاء صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.



وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية ومتطورة جدا وأنه مصدر للفخر أن مراكز الإطفاء في الكويت قد تكون الوحيدة المزودة بأحدث المعدات والآليات الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تجهيزها بحمامات سباحة وصالات مغلقة وصالات حديد وغيرها.



وأشار المكراد إلى إعادة افتتاح مركز الجهراء في القريب العاجل، لافتا في هذا الإطار إلى قيام قوة الإطفاء العام بهدم المراكز القديمة وإعادة بنائها بهذا المستوى المتطور.



من جهته، صرح نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر بأن المركز صمم بشكل نموذجي متكامل لما يحتاج اليه رجل الإطفاء في عصرنا المتطور بشكل متسارع مثلما صممت المراكز الحديثة السابقة التي جهزت بأحدث المعدات المتطورة والكوادر البشرية المدربة.



وأشار إلى أن المركز يحتوي مبناه على صالات للرياضة وحمام سباحة وقاعات للتدريب والمحاضرات، بالإضافة إلى جميع وسائل الراحة.



وبالنسبة إلى نطاق تغطية المركز، قال اللواء جمال إن المركز يغطي منطقة غرب عبدالله المبارك بالكامل والمناطق المحيطة بها وهو مساند لباقي مراكز الإطفاء في حالات الحوادث الكبرى.