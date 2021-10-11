يواصل قطاع شؤون الأمن العام جهوده ومهامه الأمنية لحفظ الأمن في مختلف المناطق. في هذا الإطار قام القطاع بتوزيع الدوريات الراجلة على المدارس بمختلف مناطق البلاد لتأمين دخول وخروج الطلبة، وتأمين الأماكن العامة والأسواق التجارية.



كما اشتملت الجهود الأمنية لقطاع الأمن العام على القيام بحملات واسعة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة، بالإضافة الى إعادة وضع النقاط الأمنية الليلية لضبط المتهمين والخارجين عن القانون ولمكافحة الجريمة.



هذا، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 17 مطلوبا جنائيا و4 مدينين و34 متغيبا و125 مخالفا للإقامة و28 مركبة مطلوبة و85 في جرائم مخدرات وخمور وتحرير 1481 مخالفة وحجز 13 مركبة.