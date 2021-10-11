القاهرة - ناهد إمام



قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر تحتل المرتبة الخامسة فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإنه رغم كل التحديات الاقتصادية حققنا قفزة في تلك التحويلات.



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، امس، والذي يعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يناقش المؤتمر سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية.



من جهة اخرى، قال د.محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قام بتوقيع قرار تنفيذي بإصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي الوثيقة بتغطية تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه، والتعويض حالة وقوع حوادث أو الوفاة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مسبقا بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي عقد أواخر سبتمبر الماضي.