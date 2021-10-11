القاهرة - خديجة حمودة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما شهدته العلاقات بين مصر وجنوب السودان خلال الفترة الماضية في شتى المجالات. وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن هناك ارادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أجرى مع الرئيس سلفاكير مباحثات ثنائية مكثفة تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم في شتى مجالات التعاون.



وقال الرئيس السيسي «تابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو 2021 وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة إلى ما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين في مجال الري وتنمية التجارة والصناعة». وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتي الخارجية للبلدين.



ولفت السيسي إلى أنه تم التوافق على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها.



من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا على قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات،.



من جهة أخرى، بحث الرئيس السيسي سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك مع كوريا الجنوبية في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية.