

مفرح الشمري

@ Mefrehs



أيام وتنتهي الديكورات الخاصة التي صممها م.سعيد ويصا للمسلسل الاجتماعي الكوميدي «زواج إلا ربع» لينطلق تصوير اول مشاهده من خلال كاميرا المخرج المميز نعمان حسين



بعدما وفرت شركة أبيز برودكشنز للإنتاج الفني جميع احتياجاته.



المسلسل تتصدى لتنفيذه شركة بست برودكشن للإنتاج الفني وهو من تأليف الإماراتي جاسم الخراز ومن بطولة أحمد العونان وعبدالعزيز النصار خالد المظفر وليلى عبدالله وإيمان فيصل ومحمد عاشور وأحمد المظفر بالإضافة الى محمد الحملي ومبارك المانع وأحمد الفرج وسلطان الفرج وعبدالله الخضر وآخرين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل التي تقع في 30 حلقة.



المخرج المميز نعمان حسين اختار فريقه الفني بعنايه كبيرة حتى يظهر المسلسل بأفضل صوره في ظل المنافسة التي نشهدها في القنوات الفضائية خصوصا فيما يخص المسلسلات الكوميدية.



الفريق الفني يتكون من كل من مدير التصوير عمر الخالدي والمخرج المنفذ منصور الودعاني ومساعد المخرج تركي الشمري ومهندس الصوت أحمد الدليمي والمونتاج عبدالعزيز العجيل ومدير إدارة الإنتاج عبدالله مطر ومدير الإنتاج فيصل المظفر.



فكرة المسلسل خفيفة وسيطرحها المخرج نعمان حسين برؤية إخراجية مختلفة عن اعماله السابقة من خلال أحداث المسلسل التي تدور حول الشخصيات الرئيسية (الأزواج) حمد ومنى، ووليد وسمية، وهم جديدي العهد بالزواج، حمد ووليد أصدقاء منذ الطفولة يتزوجان ويسكنان بنفس العمارة (عمارة 20) وبنفس الطابق (طابق 8)، حمد صاحب الشخصية الشفافة يتزوج منى ذات الشخصية القوية والمهتمة بالقضايا النسائية، أما وليد فهو شخص مراوغ يتزوج من سمية وهي امرأة قليلة الحيلة، تنشأ من خلال هذه العلاقات العديد من المفارقات والمواقف والقصص بينهم بوجود الشخصيات الأساسية الأخرى مثل (فوزي) حارس العمارة، و(أبوسمية) و(خال حمد).



حلقـــات المسلســـل عبارة عن كشف لأهواء وطموحات ورغبات هذه الشخصيات خصوصا عندما يواجهون مواقف تكشف عن شخصياتهم بطريقة ساخرة كوميدية وبعيدة عن الإسفاف.