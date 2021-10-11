قصي الشطي: الجائزة امتداد لحرص الوالد على المحافظة على التراث الكويتي



تنطلق في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء اعمال الدورة الأولى من جائزة «ابراهيم الشطي» لعام 2021 وذلك في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في حولي.



وفي تصريح له، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان: بعد مسيرة حافلة شارك خلالها الفقيد ابراهيم الشطي في بناء ونهضة الوطن عبر العديد من المناصب والمسؤوليات التي عكست روحا أصيلة في الانتماء والوفاء، عبر تاريخ يزهو ببصماته في ذاكرة التطور وعبر إنجازاته ومهامه التي تعد جزءا رئيسيا من تاريخ وذاكرة الديوان الأميري، إضافة إلى العديد من القطاعات التي شرفت برئاسته وعضويته وأعماله، اليوم تذكرنا أسرة إبراهيم الشطي الكريمة في هذه اللحظات أمام العطاء الذي بذله في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق، كما يضعنا أمام فضيلة الاقتداء المستحق والدائم على جهوده التي لم تتوقف يوما في دعم الفن التشكيلي منذ السبعينيات من القرن الماضي حتى وفاته عبر حضوره المعارض الجماعية والشخصية واقتناء أعمال الفنانين من المعارض، دام في ذاكرتنا رمزا للبذل والعطاء والأصالة.



وأردف سلمان: لقد كانت مسيرته حافلة تقلد فيها العديد من المناصب والمراكز وترأس الجمعيات كان فيها مثالا للالتزام بقضايا الوطن والعمل في سبيل رفعته وتقدمه، فضلا عن دوره الرائد في العمل لحماية الفن التشكيلي والتراث الوطني الأصيل، حيث كان دائم التأكيد بشكل مباشر على الكثير من الفعاليات والمعارض المحلية.



من جانبه، قال قصي الشطي نجل الراحل إبراهيم الشطي ممثلا عن أسرة الراحل: عرف المغفور له إبراهيم محمد الشطي، طيب الله ثراه، في الكويت بالمربي الفاضل والأديب والمثقف والمحب للتراث الكويتي والفنون، مثلما عرف بالمسؤول وأحد رجالات الدولة الذي خدم الكويت أكثر من خمسين سنة متواصلة عبر تبوئه للعديد من المناصب في مجال التعليم والإعلام والديبلوماسية وآخرها مديرا لمكتب صاحب السمو ووكيلا للديوان الأميري.



وأضاف قصي: لقد كان، رحمه الله، مرجعا لتاريخ نهضة الكويت وانتقالها من عصر ما قبل النفط إلى العصر الحديث، وصاحب ذلك اهتمامه بالعنصر الكويتي والمواهب الوطنية الشابة الواعدة في مجالات عدة، وكان من بين ذلك دعمه لمسيرة الفنون التشكيلية إبان عضويته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتمثل ذلك في تنظيم العديد من المعارض للتشكيليين الكويتيين.



وعن الجائزة قال: تأتي جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي مبادرة من أسرته تخليدا لذكراه العطرة، وإبقاءها حية في ذاكرة الوطن الذي أحبه وأخلص في خدمته طوال حياته، وامتدادا لحرصه على الحفاظ على التراث الكويتي وتوثيقه ونقله الى الأجيال من أبناء الوطن.